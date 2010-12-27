На ЧЕ-2020 в Петербурге ограничат цены на отели

Чиновники разберутся со спекуляцией с квартирами и гостиничными номерами во время футбольного мероприятия.

На время проведения Чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Петербурге ограничат стоимость гостиничных номеров. Это будет сделанно для того, чтобы владельцы отелей искусственно не завышали цену на хостелы и аренду квартир. Об этом сообщили в чиновники днем 26 сентября.

По предварительным сведениям, максимальная стоимость лучшего номера в гостинице не сможет превышать 525 тысяч рублей. Стандартный номер можно будет снять за 15 тысяч рублей в сутки. В Кремле добавили, что арендовать место с одной койкой туристы смогут не дороже, чем за тысячу рублей.

Напомним, что аналогичные правила действовали и на время организации Чемпионата мира по футболу. В 2020 году ожидается такой же объем туристов, а значит, увеличение спроса на проживание.

Piter.tv писал о том, что у Петропавловской крепости построят апарт-отель за 200 млн рублей.

Фото: Piter.tv