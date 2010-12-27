У Петропавловской крепости построят апарт-отель за 200 млн рублей

В проект вложатся местные инвесторы.

Около Петропавловской крепости откроется новый апарт-отель. Заведение будет рассчитано на 78 номеров. В проект вложено около 200 миллионов рублей. Первых гостей владельцы смогут принять к концу 2020 года, но строительство начнется уже в этом году.

По данным аналитиков, предприниматели выручат с продажи номеров около 310 миллионов рублей. Бизнесмены рассказали, что привлекают инвесторов, чтобы выкупить здание, провести реновацию и частично оплатить строительные материалы. на собственные деньги они проведут проектирование, строительство, маркетинговую стратегию и продажи. От общей суммы это около 30 процентов вложений.

На данный момент точного адреса отеля нет. Однако у владельцев уже есть одна гостиница. Она также размещена вблизи Петропавловской крепости, на Съезжинской улице. Ночь в номере обойдется постояльцу в 1800 рублей. Предприниматели начинали с расселения коммунальных квартир и выкупа небольших коммерческих помещений.

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Фото: Piter.tv

