Иностранка сравнила работу в медучреждениях ФРГ и РФ.

Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких. Мария Герлиц работала по обмену в нижегородской больнице. О своих впечатлениях специалист рассказала журналистам MDR.

По словам иностранки, в РФ медики лучше обучены диагностированию. В частности, это касается использования стетоскопа и прощупывания пальцами. Это объясняется тем, что многие обследования в стране слишком дорогие. Поэтому в России важную роль играют классические методы. В ФРГ врачи привыкли работать с результатами лабораторных исследований и компьютерной диагностики.

В Германии же значительно выигрывают за счет приветливого персонала. Марии долго пришлось привыкать к местному тону общения. Ей пришлось отказаться от "излишне вежливых оборотов" при общении с пациентами. Также в России медики могут себе позволить не сообщать пациентам о методе лечения и том, какие именно препараты ему назначили.

Ранее посол ФРГ в РФ: запуск "Северного потока - 2" планируется не позднее I квартала 2021 года.

Фото: Pixabay.com

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