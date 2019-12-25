В Красногвардейском районе полностью разобрали детскую площадку "Лондон"

За сносом петербуржцы наблюдали утром 4 ноября.

Концептуальную детскую площадку "Лондон", расположенную во дворе дома на улице Тухачевского, полностью разобрали. Об этом "Фонтанке" рассказали жители Красногвардейского района.До демонтажа на площадке можно было увидеть игровой комплекс в виде Лондонского моста, качели с британским бульдогом и чашками чая, красную телефонную будку, паровозик с надписью English, качалки с лондонскими такси.

Согласно панорамным снимкам "Яндекс Карт", к 2026 году площадка была уже не в полной комплектации. В среду, 4 ноября, её демонтаж завершили окончательно.

Детская площадка "Лондон" появилась в Красногвардейском районе ещё в доковидное время. В последние годы местные жители, по данным СМИ, жаловались на обшарпанный вид и ненадлежащее состояние её объектов.

Фото: pxhere