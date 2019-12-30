Посол ФРГ в РФ: запуск "Северного потока - 2" планируется не позднее I квартала 2021 года

Об этом заявил Геза Андреас фон Гайр.

Запуск "Северного потока - 2" планируется не позднее I квартала 2021 года. Германия надеется, что работа по созданию газопровода и его запуск пройдет в запланированном режиме. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на выступление посла ФРГ Геза Андреас фон Гайр в Уральском федеральном университете.

Дипломат добавил, что придерживается данной позиции, так как разговаривал об этом с Алексеем Миллером. Тогда председатель правления "Газпрома" подтвердил, что реализация проекта состоится либо в конце 2019 года,но точно на позже первого квартала 2020.

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста.

Видео: YouTube/Nord Stream 2