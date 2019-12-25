Количество долгосрочных виз, выдаваемых ФРГ россиянам, сократилось почти на две трети

Наибольшая доля сокращений связана с въездом для работы или поездки к родственникам.

Количество долгосрочных национальных виз, выдаваемых немецкими властями россиянам, с 2022 года сократилось почти на две трети. Соответствующими статистическими данными поделилась медиагруппа Funke со ссылкой на ответ федерального правительства Германии на запрос депутата от фракции Левой партии в Бундестаге Клары Бюнгер.

Известно, что в 2022 году власти европейской страны выдали около 13 тысяч национальных виз. Эти документы предусматривали срок пребывания на территории Германии более 90 дней. На конец 2026 года таковых будет лишь примерно 4,5 тысяч. В СМИ отмечают, что более, чем на 90 процентов сократилось количество виз для граждан России, которые планировали въехать в ФРГ для работы или поездки к родственникам. Примерно на 40 процентов местные власти стали меньше выдавать виз российским студентам.

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