Американские медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Специалисты Национального института старения США назвали признаки начала болезни Альцгеймера. Они подчеркнули, что однозначного способа диагностировать у себя или близких этот недуг нет. Об этом пишут РИА Новости.
Поначалу болезнь проявляется одинаково у каждого человека. Однако нарушения памяти, ухудшение зрения и ориентации в пространстве, а также трудности с логическим мышлением могут быть первыми симптомами заболевания.
В группе риска по-прежнему находятся пожилые люди от 85 лет. В США у 5,5 млн человек старше 65 лет выявили болезнь Альцгеймера.
Россию ученые отнесли к числу стран, где население стареет быстрее, чем в среднем по миру. Набор болезней, характерный для людей преклонного возраста, у россиян есть уже 59 лет.
Ранее австралийские ученые составили рейтинг самых опасных жареных продуктов.
Видео: Youtube/ Mayo Clinic
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