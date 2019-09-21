Американские медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Они отметили, что однозначного способа диагностировать у себя или близких этот недуг нет.

Специалисты Национального института старения США назвали признаки начала болезни Альцгеймера. Они подчеркнули, что однозначного способа диагностировать у себя или близких этот недуг нет. Об этом пишут РИА Новости.

Поначалу болезнь проявляется одинаково у каждого человека. Однако нарушения памяти, ухудшение зрения и ориентации в пространстве, а также трудности с логическим мышлением могут быть первыми симптомами заболевания.

В группе риска по-прежнему находятся пожилые люди от 85 лет. В США у 5,5 млн человек старше 65 лет выявили болезнь Альцгеймера.

Россию ученые отнесли к числу стран, где население стареет быстрее, чем в среднем по миру. Набор болезней, характерный для людей преклонного возраста, у россиян есть уже 59 лет.

Ранее австралийские ученые составили рейтинг самых опасных жареных продуктов.

Видео: Youtube/ Mayo Clinic