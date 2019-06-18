Австралийские ученые составили рейтинг самых опасных жареных продуктов

Лидирует в списке пармезан.

Австралийские ученые определили наиболее опасные для здоровья человека жареные продукты. Они провоцируют в организме развитие смертельно опасных болезней. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Специалисты объяснили, что конечные продукты гликирования в особо опасной концентрации находятся при обжарке на сковородах и фритюре. Лидируют в рейтинге жирные сыры. Среди них выделяется пармезан. Далее следуют майонез, оливковое масло, жареное мясо и орехи, куриная грудка, приготовленная во фритюре, а также яичницы и омлеты.

Готовка на сковороде и фритюре данных продуктов может вызвать онкологию, болезнь Альцгеймера, аллергии, проблемы с сердцем, диабет и появление амилоидных бляшек в мозге. Это происходит из-за реакции "ложная тревога", которая влияет на иммунную систему.

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