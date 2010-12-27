Китайцы активно начали использовать Tax free в Петербурге

Три четверти чеков в таможню предоставляют представители Поднебесной.

С начала 2019 года услугами Tax free в Петербурге воспользовались более трех тысяч раз. Именно столько чеков было предоставлено для возвращения части денежных средств туристами в аэропорту "Пулково". При этом специалисты отмечают, что три четверти пользователей услуги прибыли из Китая. Они оформили чеков на 249, 8 миллионов рублей.

С начала 2019 года должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Пулково" проставлены отметки таможенного органа на 3165 чеках tax free комментируют ситуацию в ведомстве

На втором месте по популярности Tax free идут немцы. Они оформили чеков на общую сумму в 5,7 миллионов рублей.

Отметим, что наиболее востребованными товарами у путешественников остается одежда, обувь, украшения, парфюмерия и косметика, электронные устройства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге 3 из 10 пломбиров оказались некачественными.

Фото: Piter.tv