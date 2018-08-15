В Петербурге 3 из 10 пломбиров оказались некачественными

В некоторых марках сливочный жир заменяют растительным, добавляя и пальмовое масло.

Петербургская организация потребителей выявила, что в городе продают некачественный пломбир. В трех из десяти образцов сливочный жир производитель заменяет растительным. Согласно установленным законом стандартам, такая подмена недопустима.

Специалисты отмечают, что требования ГОСТа не соблюдает пломбир "Снежное лакомство". С 2018 года изготовителем бренда является "Вологодское мороженое". Сейчас около 80 процентов жира представлены растительным происхождением. В этот состав включено пальмовое масло.

Вторым не прошедшим проверку пломбиром оказалось мороженое "Лента" от "Холода-Славма". В составе зафиксирована только треть молочного жира, а 70 процентов составляет растительный жир.

Третьим в списке значится пломбир из Великого Новгорода. Он реализуется под брендом "Новгородский хладокомбинат".

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