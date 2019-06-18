Госдума приостанавливает ликвидацию ракет средней и меньшей дальности в рамках ДРСМД

Депутаты проголосовали за приостановку договоренностей с США.

Государственная дума проголосовала за приостановку участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Решение принято депутатами днем 18 июня.

Ранее проект был внесен президентом страны Владимиром Путиным. Постановление парламентариев оказалось основанным на поддержке всех фракций Госдумы. В общей сложности за приостановку проголосовало 417 человек и только один воздержался. Также инициатива оказалась поддержана Комитетом по международным делам и ведомствами-соисполнителями по безопасности и обороне.

Отмечается, что решение о возобновлении программы должно быть принято главой государства. Закон вступит в силу с момента опубликования.

Напомним, что вторая сторона - Америка, приняла решение о выходе из соглашения еще второго февраля.

Ранее Piter.tv писал о том, что конституционный суд запретил отказывать в митингах по одному из предлогов.

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