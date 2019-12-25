Спикер СФ рассказал о позиции России по реформации ООН.

Валентина Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН. О этом председатель Совета Федерации рассказала в интервью "Известиям". Чиновница отметила, что любые шаги, связанные с изменениям в структуре и работе международной организации, должны быть тщательно продуманы.

Возникли новые центры экономической, политической и военной мощи. ООН просто обязана адаптироваться к новым реалиям, и непримиримых противников ее реформирования в международном сообществе нет. Но вот что касается характера, содержания реформ, то здесь консенсус отсутствует Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Эксперт уточнила, что с момента возникновения ООН в нее входила 51 страна. Сейчас - число участников увеличилось до 193 государств. При этом, все они очень отличаются друг от друга. Матвиенко рассказала, что позиция РФ по вопросе реформирования организации однозначная и последовательная. Москва не будет поддерживать новации, если они связаны с риском ослабления роли ООН в качестве гаранта мира и безопасности.

Матвиенко не считает "Норникель" социально ответственной компанией.

Фото: Совет Федерации

