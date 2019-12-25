В Совете Федерации предложили компании оплатить реновацию Норильска.

Валентина Матвиенко не считает "Норникель" социально ответственной компанией. Об этом председатель Совета Федерации сообщила в рамках выездного совещания комитетов. Чиновница добавила, что компания должна нести ответственность за превращение города в "трущобы".

Я не призываю к совести, там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к отечеству, где они живут, зарабатывают огромные деньги и где живут люди в некомфортных условиях, которые им зарабатывают эти миллиарды Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

По мнению Матвиенко, "Норникель" в течение многих лет "бесплатно арендовал" Норильск. Она предложила акционерам компании оплатить три четверти стоимости программы реновации городского ветхого и аварийного жилья, а также 70 процентов от цены на модернизацию местного водоканала.

Сын Валентины Матвиенко стал совладельцем IT-подрядчика "Газпрома".

Фото: Piter.tv