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Сын Валентины Матвиенко стал совладельцем IT-подрядчика "Газпрома"
Сегодня, 9:42
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Сын Валентины Матвиенко стал совладельцем IT-подрядчика "Газпрома"

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Теперь Матвиенко владеет 25% компании "Инфомеханика".

Сын экс-губернатор Петербурга и действующего спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей Матвиенко стал совладельцем подрядчика "Газпрома". По информации "Фонтанки", этим подрядчиком является IT-компания "Инфомеханика", сотрудничающая также с оборонными предприятиями.

Отмечается, что 25% компании теперь в руках Сергея Матвиенко, еще четвертью владеет бывший гендиректор ООО "Матрица" Александр Початков. Еще части компании принадлежат бизнесменам Александру Борисову, Сергею Савельеву и Юрию Шаманову. Выручка "Инфомеханики" составила 22 млн рублей за прошлый год, недавний госконтракт компании пришелся на 2017 год – на 2,6 миллиона рублей с ООО "Газпром комплектация".

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Фото: Википедия

Теги: валентина матвиенко, газпром
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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