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Совет Федерации определит понятия "самоизоляция" и "социальная дистанция"

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Это должно помочь избежать самовольного толкования терминов.

Совет Федерации определит понятия "самоизоляция", "режим самосохранения", "масочный режим" и "социальная дистанция". Комитеты верхней палаты парламента готовят соответствующие поправки в законодательство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

По её словам, это должно помочь избежать самовольного толкования терминов. Сенаторы определят понятия в юридические рамки.
Матвиенко подчеркнула, что победить пандемию коронавируса поможет массовая вакцинация, которая, по её мнению, должна быть добровольной. Спикер подчеркнула, что многие сенаторы и члены правительства уже привились.

Ранее Совфед одобрил закон об обязанности казино вносить в чеки данные клиентов.

Видео: Facebook / Совет Федерации

Теги: самоизоляция, совет федерации, социальная дистанция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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