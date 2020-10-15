Совет Федерации определит понятия "самоизоляция" и "социальная дистанция"

Это должно помочь избежать самовольного толкования терминов.

Совет Федерации определит понятия "самоизоляция", "режим самосохранения", "масочный режим" и "социальная дистанция". Комитеты верхней палаты парламента готовят соответствующие поправки в законодательство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

По её словам, это должно помочь избежать самовольного толкования терминов. Сенаторы определят понятия в юридические рамки.

Матвиенко подчеркнула, что победить пандемию коронавируса поможет массовая вакцинация, которая, по её мнению, должна быть добровольной. Спикер подчеркнула, что многие сенаторы и члены правительства уже привились.

Ранее Совфед одобрил закон об обязанности казино вносить в чеки данные клиентов.

Видео: Facebook / Совет Федерации