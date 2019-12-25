Совфед одобрил закон об обязанности казино вносить в чеки данные клиентов

Клиенты игорных заведений будут идентифицироваться.

Совет Федерации одобрил закон об обязанности казино вносить в чеки данные клиентов. Документ вступит в силу спустя десять дней после официальной публикации.

Сенаторы считают, что следует идентифицировать клиентов игорных заведений для того, чтобы усилить налоговый контроль. На кассовом чеке заведения будут указываться ФИО, серия и номер паспорта гражданина, а также его идентификационный номер налогоплательщика. Такие меры позволят чиновникам рассчитать сумму налога с выигрыша.

Документ исключает обязанность страховщиков указывать в кассовом чеке ФИО и другие сведения о страхователе. Сейчас при получении страховой премии или выплаты должны содержаться только сведения о названии организации и ФИО физического лица, а также идентификационный номер страхователя (или серии и номер паспорта).

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