Матвиенко: состав Совфеда существенно обновится

Российскими сенаторами станут 20 новых лиц.

Валентина Матвиенко пообещала, что состав Совета Федерации существенно обновится. Об этом председатель верхней палаты парламента России заявила во время выступления на пленарном заседании. Она отметила, что в стране появится около 20 новых сенаторов по итогам прошедшего дня голосования, которое состоялось 13 сентября.

После прошедшего единого дня голосования Совет Федерации существенно обновится. Порядка 20 новых сенаторов пополнят наши ряды. 14 сенаторов прошли выборы, подтвердили свои полномочия Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Сенатор поздравила коллег с началом осенней сессии. Она добавила, что рада видеть позитивный настрой, а также заряженность на энергичную работу.

В Совете Федерации обсудили введение четырехдневной рабочей недели.