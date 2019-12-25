Она возмущена замалчиванием масштабов экологической катастрофы руководством "Норникеля".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске и добавила, что верхняя палата парламента обратится в Генеральную прокуратуру с требованием разобраться в причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов.

Матвиенко добавила, что нужно получить ответы на вопросы о том, почему на предприятии не предприняли профилактических мер и кто допустил аварию.

Все виновные должны понести очень серьезные наказания. Валентина Матвиенко, спикер Совфеда

Она возмущена замалчиванием масштабов экологической катастрофы руководством "Норникеля".

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