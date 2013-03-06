"Не охать-ахать". Матвиенко высказалась о ситуации с топливом в России

Председатель Совфеда выразила уверенность, что топливный вопрос нормализуется.

Ситуацию с топливом, которая наблюдается в последнее время, в регионах России исправят. Сейчас принимаются все необходимые решения, заявила в ходе пленарного заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во время обсуждения сенатор Виктор Кресс поднял вопрос об обеспечении топливом агропромышленного комплекса. Также он отметил, что некоторые компании стали завышать цену на топливо.

Уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются" Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты парламента

Политик напомнила, что президент Владимир Путин провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для аграриев.

По словам сенатора, рабочая группа правительства ищет решения, чтобы исправить сложившуюся ситуацию с топливом, но нужно время. Матвиенко подчеркнула, что Россия выйдет из этой ситуации и призвала граждан "не драматизировать" и "не охать-ахать".

В конце мая стали поступать сообщения о высоком спросе на топливо в южных регионах. Затем ряд российских регионов ввел ограничения на его продажу. губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе дефицит топлива не является критичным.

Фото: Piter.tv