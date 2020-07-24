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Два сенатора заразились коронавирусом. Один — в тяжёлом состоянии

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Личность второго заболевшего сенатора неизвестна.

Два сенатора заразились коронавирусом. Один из них, Алексей Александров — он находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказала член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова.

Она добавила, что в верхней палате парламента все сенаторы проходят обязательное тестирование на коронавирус, при этом некоторые из них приходят на заседания без масок.

Личность второго заболевшего сенатора неизвестна.

К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Под причиной она имела ввиду коронавирус.

Ранее Матвиенко заявила о возможности смены ряда сенаторов.

Видео: Youtube/ Совет Федерации

Теги: коронавирус, сенаторы, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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