Два сенатора заразились коронавирусом. Один — в тяжёлом состоянии

Два сенатора заразились коронавирусом. Один из них, Алексей Александров — он находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказала член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова.
Она добавила, что в верхней палате парламента все сенаторы проходят обязательное тестирование на коронавирус, при этом некоторые из них приходят на заседания без масок.
Личность второго заболевшего сенатора неизвестна.
К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации
Под причиной она имела ввиду коронавирус.
Ранее Матвиенко заявила о возможности смены ряда сенаторов.
Видео: Youtube/ Совет Федерации
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