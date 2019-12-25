Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности смены ряда сенаторов в сентябре 2020 года. Об этом пишет агентство "РИА Новости".
Матвиенко отметила, что каждый год в единый день голосования происходит обновление Совфеда. Однако процент обновлений всегда разный — от 10 человек до 30% членов верхней парламентской палаты.
Спикер подчеркнула, что, по её предположениям, около 5-7 сенаторов могут закончить свою работу. Матвиенко также напомнила, что решение по выдвижению сенаторов в Совфед принимают губернаторы региона и парламенты субъектов.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об удалённой работе.
Фото: pixabay.com
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