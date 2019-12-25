Госдума в первом чтении приняла законопроект об удалённой работе

Предложено внести три ключевых понятия в законодательство.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании условий дистанционной работы. В нижнюю палату парламента его внёс спикер Вячеслав Володин, а также председатель Совфеда Валентина Матвиенко и другие депутаты и сенаторы.

Предложено внести три ключевых понятия в законодательство – дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа. Третий вариант предполагает поочерёдное нахождение сотрудника в офисе и его работу в удалённом режиме.

Также законопроект исключает требование об обязательной электронной подписи в договоре о дистанционной работе. Работодателю и сотруднику предложено также выбрать вариант с бумажным договором.

Ранее Минтруд поддержал идею о компенсации затрат граждан на удаленную работу.

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