Компенсировать предлагают траты на электроэнергию, амортизацию компьютера и подобные расходы.

Минтруд поддержал идею о компенсации затрат граждан на удаленную работу. С инициативой ранее выступили депутаты Государственной думы РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

Министерство труда положительно оценило поправки в Трудовой кодекс, в котором, в том числе, прописаны положения и об удалённой работе.

Отметим, что законопроект подготовили спикеры двух палат парламента — Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Он призван защищать трудовые права работников, которые трудятся в дистанционном формате.

Проект содержит следующие предложения. Один из пунктов, например, говорит о том, что работодатель должен возмещать сотруднику затраты на электроэнергию, амортизацию компьютера и подобные расходы. Данные условия можно будет прописать в трудовом договоре.

Также в законопроекте сказано о "неприкосновенности времени отдыха" и "времени взаимодействия". Это, считают парламентарии, сможет защитить сотрудников на удалёнке от работы в круглосуточном режиме.

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