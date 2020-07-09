Депутаты хотят уточнить перечень операций с денежными средствами, которые подлежат обязательному контролю.

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей. Законопроект прошел II и III чтения.

Законопроект предполагает усиление контроля не только за операциями с наличными от 600 тыс. рублей, но и вводит обязательный мониторинг переводов от 100 тыс. рублей. Операции будут проверяться представителями банков независимо от характера хозяйственной деятельности юридического лица.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в космосе зафиксированы загадочные круглые объекты.

Видео: Банк России