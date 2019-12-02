В космосе зафиксированы загадочные круглые объекты

В космосе зафиксированы загадочные круглые объекте. Об этом сказано в исследовании, подготовленном для публикации в журнале Nature Astronomy.
Само исследование доступно на сайте arXiv.org. Впервые неизвестные объекты были замечены австралийским комплексом радиотелескопов ASKAP в прошлом году. Круглые объекты видны только в радиоволнах и незаметны в оптическом, рентгеновском и инфракрасном диапазонах. Объекты похожи на круги или пузыри. У трех из них ученые обнаружили яркие пятна по краям. Астрофизик Рэем Норрис полагает, что ученым удалось открыть новый класс астрономических объектов.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что затонувшее судно с Hyundai и Kia утопят в Атлантике.
Фото: arXiv.org
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