В космосе зафиксированы загадочные круглые объекты

Астрофизики предполагают, что это следы ударных волн от каких-то колоссальных событий за пределами Галактики.

В космосе зафиксированы загадочные круглые объекте. Об этом сказано в исследовании, подготовленном для публикации в журнале Nature Astronomy.

Само исследование доступно на сайте arXiv.org. Впервые неизвестные объекты были замечены австралийским комплексом радиотелескопов ASKAP в прошлом году. Круглые объекты видны только в радиоволнах и незаметны в оптическом, рентгеновском и инфракрасном диапазонах. Объекты похожи на круги или пузыри. У трех из них ученые обнаружили яркие пятна по краям. Астрофизик Рэем Норрис полагает, что ученым удалось открыть новый класс астрономических объектов.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что затонувшее судно с Hyundai и Kia утопят в Атлантике.

Фото: arXiv.org