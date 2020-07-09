Затонувшее судно с Hyundai и Kia утопят в Атлантике

В прошлом году судно с автомобилями на борту вышло из порта Брансуик.

Затонувшее судно MV Golden Ray с Hyundai и Kia утопят в Атлантике.

Инцидент произошел в Атлантическом океане. Судно перевернулось в полутора километрах от порта. Глубина моря в том месте составляет всего 11 метров. Все, кто был на борту экипажа спаслись. Судно долгое время с момента крушения дрейфовало в атлантических водах. Чтобы его утопить, спасателям придется распилить корпус корабля пополам. Однако, сохраняется большая вероятность воспламенения. Это связано с тем, что автомобили, которые находятся на борту судна, заправлены техническими жидкостями. Несмотря на это, принято решение поднять судно с помощью металлических конструкций и распилить. Затем затонувший MV Golden Ray погрузят на баржи и затопят.

Напомним, судно затонуло прошлой осенью. На борту оказались 4200 автомобилей.

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Видео: Youtube/AFP News Agency