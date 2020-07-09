Градоначальник посчитал, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает улучшаться. Теперь студенты смогут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники получат возможность сдавать экзамены в очном формате.

Столичные образовательные учреждения начинают работать в очном режиме. Об этом сказано сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным мэра, количество выявляемых случаев COVID-19 сократилось почти в 10 раз по сравнению с позапрошлым месяцем, когда были зафиксированы пиковые показатели. Загруженность московских стационаров упала в 3,9 раза. Именно поэтому было принято решение открыть образовательные и культурные учреждения. Помимо этого, для москвичей станет доступна индустрия отдыха и развлечений.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Huawei обгоняет Samsung по количеству выпущенных смартфонов.