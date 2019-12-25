Huawei обгоняет Samsung по количеству выпущенных смартфонов

Теперь китайская компания стала лидером среди производителей смартфонов во всем мире.

Китайская компания Huawei обгоняет южнокорейскую группу компаний Samsung по количеству выпущенных смартфонов. Об этом сообщил портал GizmoChina.

Во втором квартале доля Huawei на местном рынке составила порядка 60%. С апреля по июнь 2020 года компания выпустила 55 млн смартфонов. Samsung оказался на второй строчке среди производителей гаджетов с показателем в 51 млн смартфонов. Китайская компания обогнала конкурента за счет перезапуска своей экономики раньше остальных стран, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

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