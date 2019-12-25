Потенциальные лекарства против COVID-19 были обнаружены учеными Университета Южной Флориды и их коллегами из Аризонского университета.

Найдены новые препараты против коронавируса. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Research.

Специалисты нашли способ подавить репликацию вируса в клетках человека. Вирусная протеаза Mpro играет ключевую роль в размножении вируса и заражении клеток. Исследователям удалось найти препараты, которые нацелены на Mpro. Речь идет о препарате GC-376 и боцепревире, который помогает против гепатита С. Помимо этого, ученые полагают, что против COVID-19 эффективны ингибиторы кальпаина II и XII, ведь они обладают противовирусным действием.

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