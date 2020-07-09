Эксперт уверен, что штаты долго будут выходить из кризиса и восстановление экономики находится под угрозой срыва.

В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики страны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика.

Бостик отметил замедление экономической активности. Он уверен, что это связано с возобновлением деятельности компаний и передвижением населения по стране. Кроме того, после пандемии без работы остались 22 млн человек. Властям удалось вернуть порядка 7,5 млн рабочих мест. Однако, этого не хватает для улучшения экономической ситуации. Отдельное влияние оказывает увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом во Флориде, Техасе, Аризоне и Калифорнии. Там вновь пришлось вводить ранее отмененные ограничения.

Глава ФРБ обратился к конгрессу с просьбой предоставить больше поддержки экономике страны. Он подчеркнул, что нынешняя программа помощи подходит к концу. Помимо этого, под угрозой оказался весь малый бизнес страны.

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Видео: Youtube/The Rotary Club of Columbus, GA