Среди протестующих в Белграде обнаружены наемники частной военной компании (ЧВК) Blackwater. Об этом сообщило сербское издание Alo.
Помимо праворадикалов, студентов и представителей общественного движения "1 из 5 миллионов" на улицы вышли американские наемники и сербы, ранее воевавшие на востоке Украины на стороне ВСУ. Журналисты уточнили, что принимая участие в беспорядках на улицах, наемники Blackwater профессионально координировали болельщиков и других участников акции.
Напомним, что акция протеста прошла у здания сербского парламента в Белграде. Правоохранительные органы разогнали участников, устроивших беспорядки на улице. Они кидали бутылки, петарды, камни и файеры.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что свидетель по импичменту Трампа покидает армию США.
Видео: Youtube/Sleuth Media
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все