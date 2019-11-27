Среди протестующих в Белграде обнаружены наемники из ЧВК Blackwater

Издание считает, что за протестом стоят организованные группы, связанные с иностранными силами, которые намерены «устроить братоубийственную войну в Сербии».

Среди протестующих в Белграде обнаружены наемники частной военной компании (ЧВК) Blackwater. Об этом сообщило сербское издание Alo.

Помимо праворадикалов, студентов и представителей общественного движения "1 из 5 миллионов" на улицы вышли американские наемники и сербы, ранее воевавшие на востоке Украины на стороне ВСУ. Журналисты уточнили, что принимая участие в беспорядках на улицах, наемники Blackwater профессионально координировали болельщиков и других участников акции.

Напомним, что акция протеста прошла у здания сербского парламента в Белграде. Правоохранительные органы разогнали участников, устроивших беспорядки на улице. Они кидали бутылки, петарды, камни и файеры.

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Видео: Youtube/Sleuth Media