В Совете Федерации обсудили введение четырехдневной рабочей недели

Совет Федерации (СФ) прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе. Об этом заявил первый замглавы социального комитета СФ Александр Варфоломеев.
Как уточнил политик, снижение экономического роста отразится на благосостоянии граждан. Он подчеркнул, что для СФ главное – это качество жизни и благосостояние людей. Варфоломеев отметил, что любые изменения в системе приведут к снижению экономического роста, что незамедлительно скажется на россиянах.
Напомним, что более трети граждан России хотели бы иметь четырехдневную рабочую неделю и три выходных.
Ранее мы сообщили, что более 150 монахинь решили остаться с экс-схиигуменом Сергием.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все