В Совете Федерации обсудили введение четырехдневной рабочей недели

Варфоломеев уточнил, что предложение о введении в России четырехдневной рабочей недели требует экономических расчетов.

Совет Федерации (СФ) прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе. Об этом заявил первый замглавы социального комитета СФ Александр Варфоломеев.

Как уточнил политик, снижение экономического роста отразится на благосостоянии граждан. Он подчеркнул, что для СФ главное – это качество жизни и благосостояние людей. Варфоломеев отметил, что любые изменения в системе приведут к снижению экономического роста, что незамедлительно скажется на россиянах.

Напомним, что более трети граждан России хотели бы иметь четырехдневную рабочую неделю и три выходных.

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