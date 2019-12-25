В обращении они сказали, что находятся в Среднеуральском женском монастыре добровольно.

Более 150 монахинь решили остаться с экс-схиигуменом Сергием (Романовым). Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Женщины написали письмо в адрес Екатеринбургской епархии. В нем сказано, что они останутся в монастыре вместе с Сергием. Насельницы попросили перестать травить православный монастырь, его обителей, братии и духовника обители.

Напомним, экс-схиигумен Сергий сверг настоятельницу Варвару Крыгину и остался в Среднеуральском монастыре. Он обратился к прихожанам и попросил их нарушать самоизоляцию. Сергий назвал коронавирус "псевдопандемией". За разжигание ненависти и распространение недостоверной информации Сергия оштрафовали и лишили священого сана.

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