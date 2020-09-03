В Белоруссии задержали двух телеведущих. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
Представитель МВД подчеркнула, что молодые люди задержаны до рассмотрения административных дел в суде. 2 сентября их поместили в центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина.
Недавно Кохно и Дудинский осуждали силовые действия правоохранителей в отношении участников акции. Чтобы выразить свое несогласие с политикой Александра Лукашенко, телеведущие уволились с белорусских каналов.
Ранее мы сообщили, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией.
Видео: Instagram / nadyakohno
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