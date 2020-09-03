Правоохранительные органы задержали Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского за участие в несогласованных митингах.

В Белоруссии задержали двух телеведущих. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Представитель МВД подчеркнула, что молодые люди задержаны до рассмотрения административных дел в суде. 2 сентября их поместили в центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

Недавно Кохно и Дудинский осуждали силовые действия правоохранителей в отношении участников акции. Чтобы выразить свое несогласие с политикой Александра Лукашенко, телеведущие уволились с белорусских каналов.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией.

Видео: Instagram / nadyakohno