Матвиенко: обязательной вакцинации от COVID-19 в России быть не может

Такое же утверждение ранее выразил президент РФ Владимир Путин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в РФ не может быть никакой обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом она сказала в ходе заседания верхней палаты парламента.

По ее словам, принуждение граждан к обязательной вакцинации является нарушением закона и правил.

Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют. Валентина Матвиенко, спикер СовФеда

По ее словам, одной из задач в настоящее время является донести до населения страны, что информация об обязательной вакцинации не соответствует действительности.

Напомним, против этого ранее также выступил президент России Владимир Путин. По его словам, на эту тему есть разные точки зрения. В настоящее время обсуждается вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников определенных специальностей, которым приходится контактировать со многими людьми.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пояснил свои слова об обязательной вакцинации от коронавируса.

Видео: YouTube / Совет Федерации