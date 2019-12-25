Медведев пояснил свои слова об обязательной вакцинации от COVID-19

Он подчеркнул, что для этого потребуется отдельное законодательное постановление властей.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал свои слова о том, что в интересах государства власти могут ввести обязательную вакцинацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Медведев подчеркнул, что в настоящее время добровольная вакцинация от COVID-19 идет медленно, но она способна создать коллективный иммунитет.

По его словам, сейчас в России прививки имеют добровольный характер. Когда Медведев говорил о вводе обязательной вакцинации в государственных интересах, то он приводил слова коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации. Также зампредседателя Совбеза подчеркнул, что для решения этого вопроса потребуется отдельное законодательное постановление властей России.

Медведев напомнил, вакцинация от коронавируса не дает пожизненный иммунитет. Поэтому прививаться потребуется с некоторой периодичностью. Также он подчеркнул, что в СССР обязательная вакцинация позволила справиться со многими опасными заболеваниями.

Напомним, после слов Медведева об обязательной вакцинации в Кремле заявили, что этот вопрос пока не планируется рассматривать.

Ранее Правительство РФ предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок.

Фото: Петербургский Международный Юридический Форум 9 ¾