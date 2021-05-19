Медведев допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19

Он пояснил, когда возможна смена статуса прививок с добровольного на обязательный.

Процесс вакцинации от коронавируса является добровольным, но иногда в интересах страны он может приобретать общеобязательный характер. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

По его словам, он согласен с позицией европейских институтов, которая заключается в том, что любые прививки должны быть на добровольной основе. Однако иногда стоит вопрос о необходимости изучения вопроса соразмерности ценностей, так как с одной стороны стоит жизнь одного человека, а с другой – всего населения государства.

Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности. Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза РФ

Медведев подчеркнул, что соответствующей проблемой необходимо заняться юристам и рядовым гражданам, чтобы дать логичный ответ.

Ранее Медведев заявил, что доверие к государственным криптовалютам будет выше, чем к частным.

Фото и видео: Петербургский Международный Юридический Форум 9 ¾