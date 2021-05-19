Медведев: доверие к государственным криптовалютам будет выше, чем к частным

Эксперт оценил необходимость развивать цифровые валюты.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что доверие к государственным криптовалютам будет выше, чем к частным. Об этом специалист заявил на пленарном заседании петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом". Криптовалюту спикер считает новой разновидностью денежных средств.

На цифровой прозрачности строятся и новые институты в финансово-экономической сфере, в том числе частные криптовалюты. Пора осознать и их роль, но, наверное, не в меньшей степени и роль новых цифровых форм денег. Дмитрий Медведев, российский чиновник

Напомним, что Центробанк России опубликовал концепцию развития цифрового рубля. Аналогичными разработками занимаются страны-партнеры РФ. По мнению Медведева, при обсуждении данных проектов следует узнавать мнение участников финансовых рынков и юристов, чтобы чиновники имели понятие о правовой природе новых цифровых прав. Эту задачу спикер назвал сложной.

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