Медведев: апокалиптические сценарии пандемии не сбылись

Зампред СБ РФ оценил работу государства в условиях эпидемиологической ЧС.

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что апокалиптические сценарии пандемии не сбылись. Такое заявление чиновник сделал во время петербургского международного юридического форума "9 3/4: вакцинация правом". Эксперт подчеркнул, что жизнь общества возвращается в нормальное и привычное русло, а догадки о последствиях распространения инфекции не подтвердились. По мнению спикера, "жизнь продолжается".

Мы - надеюсь, во всяком случае, - возвращаемся к нормальной жизни. Те апокалиптические предсказания и сценарии, которые год назад выдвигались - я помню все эти дискуссии - они, к счастью, не сбылись. Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ

При этом чиновник уверен, что отечественная правовая система выдержала стресс-тест в экстремальных условиях. Медведев объяснил, что гибкое урегулирование вопросов позволило избежать катастрофических последствий для обычных граждан и экономической сферы, а также сохранить государству миллионы жизней в непростой эпидемиологической обстановке.

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