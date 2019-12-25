Чиновник выступил на пленарном заседании петербургского юридического форума.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил о том, что санкции и абсурдные обвинения в отношении РФ отравляют жизнь поколений. Такое заявление действующий заместитель председателя Совета безопасности сделал в рамках онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом". Чиновник выступил на пленарном заседании международного юридического форума в Петербурге.

В экономической и политической сфере искусственно созданные химеры, абсурдные обвинения, образы врага, санкции, конечно, искажают реальность и отравляют жизнь не только сегодняшнего, но и будущего поколений. Дмитрий Медведев, российский чиновник

Эксперт рассчитывает на то, что Запад имеет достаточно политической воли, чтобы отказаться от агрессивной риторики в отношении Москвы. Он надеется, что стороны смогут сесть за стол переговоров ради решения глобальных задач.

Международный юридический форум открылся 18 мая в Петербурге.

Фото: Вконтакте #VKLive c Дмитрием Медведевым