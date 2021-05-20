Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок

Прививочная кампания будет вестись до момента достижения коллективного иммунитета у граждан РФ.

Правительство России предложило включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок. С такой инициативой выступил перед кабинетом министров Михаил Мишустин. По мнению чиновника, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции должна продолжаться до того момента, когда у населения страны сформируется коллективный иммунитет.

По поручению президента идет добровольная бесплатная массовая вакцинация от коронавируса. Она должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин поручил оперативно возместить средства за путевки в детские лагеря.

Видео: YouTube / Россия 24