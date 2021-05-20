Кабмин устранит недочёты в реализации послания президента РФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил оперативно возместить средства за путевки в детские лагеря. Такое поручение глава кабинета министров дал коллегам, открывая заседание. При возникновении такой необходимости чиновник предложил увеличить финансирование данной президентской программы. Речь идет о возмещении средств тем, кто приобрел летние путевки в учреждения до того момента, как по стране был введен специальный кэшбек.

Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На заседании в правительстве 20 мая спикеры обсудили итоги вчерашнего совещания при участии Владимира Путина. Вместе с чиновниками президент узнал о результатах выполнения его послания к Федеральному собранию в 2021 году. Михаил Мишустин подчеркнул, что от кабмина требуется устранить все поступившие замечания.

В Петербурге путевки в детские лагеря могут обойтись в 20% стоимости.

Видео: YouTube / Россия 24