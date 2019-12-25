В Петербурге путевки в детские лагеря могут обойтись в 20% стоимости

При оплате детского отдыха в городе будет действовать не только 60% скидка на оплату путевок, но и 50% кешбэк, введенный президентом Владимиром Путиным.

Путевки в детские лагеря в Петербурге могут обойтись родителям в 20% стоимости. Председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская рассказала о том, что при оплате детского отдыха в городе будет действовать не только 60% скидка на оплату путевок, но и 50% кешбэк, введенный президентом Владимиром Путиным.

Вопрос совмещения данных программ был поднят 18 мая на заседании. Глава комитета по образованию рассказала, что эти программы не исключают друг друга. То есть сначала родители могут получить путевку со скидкой 60%, а потом подать заявление на 50% кешбэк от той суммы, которую они заплатили.

Если брать все по максимуму, то путевка может обойтись в 20% от её первоначальной стоимости.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)