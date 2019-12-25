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Кешбэк на детский отдых в 2021 году смогут получить около 400 тыс. человек
Сегодня, 15:10
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lesjasap

Кешбэк на детский отдых в 2021 году смогут получить около 400 тыс. человек

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Нормативные акты подготовлены Ростуризмом.

Кешбэк на детский отдых в 2021 году смогут получить около 400 тысяч человек. Об этом рассказала координатор проекта "Крепкая семья" и по совместительству  первый заместитель председателя профильного комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. По информации от специалиста, в настоящему времени готовы нормативные акты, регулирующие цену на путевки в летние лагеря. Их разработали сотрудники Ростуризма. Родители получат частичный возврат денег. Документы проходят финальные проверки. 

Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование.

Ольга Окунева, депутат Госдумы РФ

Программа будет функционировать еще до начала активного туристического сезона. Уже сейчас родители обращаются в организации, занимающиеся возвратом средств за путевки. Однако должностные лица ждут требований со стороны исполнительной власти. Чтобы стационарные лагеря и базы отдыха смогли принять участие в программе, должны быть внесены изменения в соответствующую документацию.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, детский отдых, кешбэк, путевки, ростуризм
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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