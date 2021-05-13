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Правительство России выделит пять миллиардов рублей на "детский" кешбэк

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Им смогут воспользоваться более 370 тысяч человек в 2021 году.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Ростуризму, Минфину и Минпросвещения подготовить документ о предоставлении субсидий на отдых детей в летних лагерях. Об этом было сказано в ходе совещания правительства РФ.

По словам Мишустина, до конца 2021 года программой возврата средств смогут воспользоваться более 370 тысяч человек. Всего будет выделено пять миллиардов рублей.

Прошу Ростуризм совместно с министерством финансов и министерством просвещения оперативно подготовить и внести в правительство проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий на эти цели.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Премьер-министр считает, что принятые меры позитивно повлияют на развитие внутреннего туризма. Отметим, что президент России Владимир Путин в своем обращении Федеральному собранию предложил в текущем году возмещать половину стоимости путевок в детские лагеря.

Ранее кабмин предложил запретить вылов китов и дельфинов.

Видео: Правительство России
 

Теги: детский отдых, кабмин рф, летние детские лагеря, михаил мишустин
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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