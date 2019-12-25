Глава кабмина РФ напомнил о новом подходе к системе контроля-надзора в бизнесе.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал число отмененных в рамках "регуляторной гильотины" актов. Статистикой чиновник поделился в рамках своего выступления в нижней палате парламента. на пленарном заседании в Государственной Думе он огласил результаты работы кабмина за прошедший год.

Прошлый год стал годом перемен в сфере контроля и надзора. В рамках "регуляторной гильотины" было отменено более одиннадцати тысяч актов. Большая часть из них - приняты еще в советское время. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер напомнил, что кабмин утвердил закон об обязательных требованиях по применению новых норм регулирования. Нововведения позволяют населению страны и бизнес-индустрии заранее подготовиться к изменениям. Тестировать систему чиновники будут на протяжении шести лет. Режим устанавливает профилактику нарушений вместо регулярных проверок. Формируется новая система контрольно-надзорной деятельности. В частности, чиновники разработали механизм досудебного обжалования принимаемых решений.

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