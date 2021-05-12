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Мишустин не поддержал идею федеральных дотаций на оплату услуг ЖКХ

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По его словам, этим вопросом следует заняться региональным властям.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не поддерживает идею федеральных дотаций на оплату коммунальных услуг. Об этом было сказано во время его отчета Госдуме о работе правительства в 2020 году.

По словам Мишустина, этим вопросом должны заниматься власти субъектов России, так как для решения важен источник финансирования и особенности каждого региона страны.

Я считаю, что если просто выделением [федеральных] средств это решать, то все опять поплывет, сетка эта.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Напомним, что Ассоциация "ЖКХ и городская среда" направила в Минстрой РФ законопроект, согласно которому на новых собственников квартир возлагается обязательство выплачивать долги по "коммуналке" за предыдущих владельцев.

Ранее Мишустин призвал обеспечить интернетом каждый населенный пункт.

Видео: Государственная Дума
 

Теги: коммунальные платежи, михаил мишустин, россия, федеральные дотации
Категории: Новости России, Лента новостей,

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