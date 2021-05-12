В планах кабмина обеспечить доступ к Сети всех отдаленных районов РФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал обеспечить интернетом каждый населенный пункт, включая больницы, поликлиники и учебные учреждения. Такое заявление чиновник сделал в нижней палате парламента при общении с депутатами. Руководитель кабмина представил отчет о результатах работы за 2020 год.

Наряду с глобальными вопросами надо решить и не менее важные задачи. Обеспечить интернетом и связью каждый населенный пункт – все больницы, поликлиники и школы. Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как отопление или свет. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина напомнил, что государство смогло подключить к Сети за прошлый год более 23 тысяч объектов, включая фельдшерско-акушерские центры и школы в отдаленных российских регионах. Все социальные объекты будут обеспечены доступом к интернету до конца текущего года. На данный момент широкополосный интернет используют жители порядка 12 тысяч поселений с населением от 250 до 500 человек.

Мишустин не против, если статус самозанятых будет шире прописан в законодательстве.