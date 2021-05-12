Глава объяснил , что самозанятые - это не профессия.

Глава российского правительства Михаил Мишустин не против, если статус самозанятых будет шире прописан в законодательстве. Об этом чиновник заявил в ответ на вопрос депутата от ЛДПР. Парламентарий попросил спикера уточнить ситуацию, по которой кабмин отрицательно отреагировал на предложение по узакониванию статуса самозанятых при выдвижении кандидатов на выборные должности. При этом руководитель кабинета министров напомнил, что самозанятые - это не отдельная профессия.

Самозанятые - это льгота по режиму налогообложения. Дальше проработаем в рабочей группе те подходы, которые можно. Я, например, не вижу ничего плохого, если будет можно указывать такой статус, но не в виде профессии, а в виде доходов, заработка, который получает человек. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер напомнил, что тема обсуждалась с Владимиром Жириновским. На данный момент статус самозанятых граждан введен в качестве эксперимента по стране на десять лет. Он подразумевает упрощенную систему налогообложения. Государство подразумевает под самозанятым человеком того, кто не имеет постоянного работодателя, но производит товары и услуги самостоятельно, без наёма работников. При этом объект дохода такого гражданина ограничен 2,2 млн рублей ежегодно.

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