Мишустин: уровень безработицы в России снизился до 5,4%

По его словам, ключевую роль сыграли гранты работникам малых и средних предприятий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уровень безработицы в стране снизился до 5,4 процентов. Об этом он сказал во время отчета о работе правительства за 2020 год.

По словам главы правительства, в августе прошлого года этот показатель составлял 6,4 процентов. Мишустин уточнил, что 4,2 миллиона россиян в настоящее время являются безработными.

Уровень безработицы снижается с 6,4% на пике, это, по-моему, было в августе, до уже 5,4%. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин подчеркнул, что особую роль здесь сыграла это инициатива президента России Владимира Путина. Она заключается в предоставлении грантов в объеме МРОТ на каждого работника предприятия.

Отметим, что всего было выплачено более 90 миллиардов рублей. Гранты получили более миллиона малых и средних предприятий, в штате которых суммарно находятся около четырех миллионов человек.

Ранее мы сообщали, что Мишустин не поддержал идею федеральных дотаций на оплату услуг ЖКХ.

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